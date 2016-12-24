Лицеисты из Мордовии стали призерами Всероссийской олимпиады по физике

В Санкт-Петербурге завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады по физике. Ее участниками были 350 школьников из 69 регионов страны. Мордовию представляла команда из 16 юных физиков Республиканского лицея для одаренных детей.

Традиционно олимпиада включала экспериментальный и теоретический туры, каждый из которых длился по 5 часов. По итогам напряженного интеллектуального состязания 8 лицеистов из Мордовии были удостоены дипломов призеров - ученица 11 класса Алина Голодухина, ученики 10 класса Илья Иляков, Артем Иванов, Артур Макаркин и Александр Леонов, ученики 9 класса Ярослав Шастин, Семен Либерман и Кирилл Фомин.

Также лицеисты Егор Абашев и Александр Сметанин стали кандидатами на участие в Международной естественно-научной олимпиаде юниоров.