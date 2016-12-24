Артём Здунов поручил взять под контроль ситуацию с палом сухой травы

Глава Мордовии Артём Здунов 15 апреля на еженедельном оперативном совещании с Правительством республики поручил взять под самый пристальный контроль вопросы предупреждения травяных палов. Общая площадь сгоревшей растительности в республике достигла 150 гектаров, пожарно-спасательные подразделения не успевают выезжать на тушения. Самый большой пожар произошел 13 апреля в селе Новые Пермиси Большеберезниковского района - там сгорело 19 дачных домов. Сухую траву подожгли местные жители, остановить огонь они не смогли, и он перекинулся на строения.



Больше всего таких пожаров зафиксировано в Рузаевском, Ковылкинском, Большеберезниковском и Лямбирском районах. Главы этих муниципалитетов пустили ситуацию на самотек. Как показывает практика, именно действия безответственных граждан в первую очередь способны привести к масштабным пожарам. Природные факторы в данном случае второстепенны.



Глава Мордовии подчеркнул: Правительство работает по обновлению лесопожарной техники, а количество пожаров значительно увеличилось - в 2,5 раза. «Что происходит - непонятно. В прошлый раз замечание делал Лямбирскому району, сейчас ситуация у них опять наихудшая: вчера чуть не спалили один из поселков, огонь на лес переходит! Куда смотрим? Чего ждем?» - обратился Артём Здунов к главам районов.



Всего на сегодняшний день, как отметил председатель Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РМ Андрей Наумов, зарегистрировано 412 возгораний сухой травы — что составляет 60 % от всех пожаров, которые произошли в республике на данный момент. Районы должны активизировать работу профилактических групп и взятие на учет всей приспособленной техники, которая может использоваться при возникновении пожаров. Такой подход себя оправдал. «На следующей неделе по вашему поручению, Артем Алексеевич, организуем контрольные группы с выездом в каждый район, чтобы проконтролировать, как эта работа проводится», - сказал Андрей Наумов.



При этом Глава Мордовии подчеркнул: лучшая профилактика, как показывает опыт, - применение административной практики. «Поэтому административно-технические комиссии в районах должны работать. По прошлому году у нас только по 26 нарушениям были составлены протоколы, то есть люди даже не были наказаны деньгами. Сегодня будет подписано постановление о введении в республике противопожарного режима, а там штрафы увеличиваются в разы», - сказал Артём Здунов.



Муниципальные районы, в которых происходит больше всего возгораний сухой травы, на следующей неделе должны будут доложить, какие меры предприняты по исправлению ситуации.