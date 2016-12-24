Глава Мордовии назначил Галину Лотванову исполняющим обязанности первого вице-премьера Правительства РМ

15 апреля на еженедельном оперативном совещании с Правительством РМ Глава Мордовии Артём Здунов сообщил о принятом им кадровом решении - назначить вице-премьера Галину Лотванову исполняющим обязанности первого заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия.



Руководитель региона пояснил, с чем это связано. По поручению Президента страны в республике создается государственный фонд поддержки военнослужащих. Это новый институт, фактически - еще одно министерство, через него будут проходить вопросы социальной помощи военнослужащим и членам их семей, вопросы реабилитации. Таким образом, объем работы у Галины Лотвановой, курирующей социальный блок Правительства, значительно возрастает.



В дальнейшем кандидатуру Галины Лотвановой на должность первого вице-премьера должны будут утвердить депутаты Госсобрания республики.