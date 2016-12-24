Очередная группа защитников Отечества прибыла на малую Родину в отпуск

В Мордовию в отпуск 14 апреля прибыла очередная группа военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции. Вопрос организации доставки бойцов в отпуск на родную землю находится на постоянном контроле Главы Мордовии.

На границе с Пензенской областью наших земляков ждал теплый и душевный прием, бойцов здесь встречали с хлебом-солью. В Рузаевке их заключили в объятия родные и друзья. Несколько месяцев разлуки для родных казались вечностью, наполненной переживаниями за близкого человека, и вместе с тем – гордостью.

От имени Главы Республики Мордовия Артёма Здунова прибывших военнослужащих приветствовал заместитель Руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ Александр Сайгачёв.

Для всей Мордовии мужчины, которые сегодня борются против неонацизма – герои. Среди них – мобилизованные, добровольцы и выбравшие службу по контракту. Республика гордится своими воинами, настоящими защитниками Отчизны!