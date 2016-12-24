В Мордовии следствием устанавливаются потерпевшие от развратных действий 20-летнего парня

Крым наш
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями мордовского землячества в Крыму
По информации Следственного комитета по РМ, в отношении 20-летнего жителя Мордовии возбуждено и расследуется уголовное дело по обвинению в развратных действиях, половом сношении с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста.
По версии следствия, в январе 2023 года фигурант уголовного дела совершил в отношении знакомой девочки преступления, посягающие на ее половую неприкосновенность.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, закрепление доказательственной базы и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта.
Следственные органы просят жителей республики, пострадавших от действий обвиняемого, обратиться в Ичалковский межрайонный следственный отдел по телефону: 8(83438) 2-90-61.
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