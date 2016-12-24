Глава Мордовии Артём Здунов поздравил в Доме Республики представителей светотехнической отрасли

Мордовия - единственный регион в стране, где 14 апреля отмечается День светотехника. Представителей отрасли в Доме Республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов.

«Мордовия является центром светотехнической промышленности Российской Федерации, - подчеркнул руководитель региона. - У нас расположены самые крупные предприятия по производству ламп, светильников, электронных компонентов, электрооборудования, пускорегулирующей аппаратуры. За 2022 год объем производства электрического оборудования в Мордовии вырос на 5% и достиг 54 млрд. рублей. В первую очередь хочу отметить работу Ардатовского светотехнического и Кадошкинского электротехнического заводов, которые являются градообразующими и играют большую роль в развитии своих районов. Продолжают стабильно работать «Электровыпрямитель», Завод световых приборов, «Орбита-Свет» и другие. Современная ситуация на мировых рынках в условиях санкций позволяет отечественным производителям осваивать новое производство, в том числе в светотехнической отрасли».

В прошлом году в рамках импортозамещения Завод световых приборов и Ардатовский светотехнический завод освоили производство светодиодных модулей и корпусных изделий. С этой же целью реализуются перспективный инвестиционный проект на предприятии «Ксенон».

Продолжается работа в рамках промышленной кооперации. НИИИС имени А.Н. Лодыгина совместно с компанией «Сфера» изготовили многофункциональные умные опоры освещения. Завод световых приборов в кооперации с Ардатовским светотехническим заводом осуществили разработку металлических световых опор, совместно с обществом «Конструкционные композиты» прорабатывается изготовление световых опор из стеклокомпозита.

Глава Мордовии отметил также значимую роль малых предприятий в развитии отрасли - это «Рефлакс-С», «Ксенон», «УФ-Технологии», «Транссвет» и другие.

Важнейшая задача - подготовка кадров. По инициативе Артёма Здунова принято решение знакомить детей с производством, начиная со школьной скамьи, возить их на экскурсии на предприятия. «Уверен, это принесет результат в будущем», - сказал Глава Мордовии.

А в Технопарке появится базовая кафедра источников света. Все это позволит укрепить научно-производственный и кадровый потенциал светотехнической промышленности в республике.

Артём Здунов поблагодарил трудовые коллективы за добросовестную работу, пожелал благополучия и успехов на благо родной республики.

Светотехников поздравили также Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, заместитель Председателя Правительства Мордовии Батыр Эмеев, министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин. Лучшим работникам отрасли вручили государственные и ведомственные награды.



