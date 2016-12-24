Житель Мордовии пытался подкупить носителей государственной тайны

УФСБ России по Республике Мордовия выявлены и установлены факты совершения действий, направленных на незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну.

Так, в текущем году сотрудниками Управления выявлен 42-летний житель Чамзинского района, который пытался незаконно получить сведения, составляющие государственную тайну, путем подкупа лиц, допущенных к работе с информацией с грифом «секретно».

Указанному гражданину объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»).