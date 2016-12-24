Житель Мордовии пытался подкупить носителей государственной тайны

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УФСБ России по Республике Мордовия выявлены и установлены факты совершения действий, направленных на незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну.
Так, в текущем году сотрудниками Управления выявлен 42-летний житель Чамзинского района, который пытался незаконно получить сведения, составляющие государственную тайну, путем подкупа лиц, допущенных к работе с информацией с грифом «секретно».
Указанному гражданину объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»).
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В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
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