В Зубово-Полянском районе работнице станции Потьма вынесли приговор за взятки

В Зубово-Полянском районе суд вынес приговор 51-летней женщине - агенту системы фирменного транспортного обслуживания станции Потьма. Она была признана виновной в получении взятки от грузоотправителя.

По информации Следственного комитета по РМ, в 2017-2018 гг. фигурантка уголовного дела несколько раз получала от представителя коммерческой организации взятки на общую сумму более 120 тысяч рублей. Деньги женщине передавались за общее покровительство при оказании услуг, связанных с перевозкой грузов железнодорожным транспортом.

Так, она занималась оформлением необходимых перевозочных документов за грузоотправителя, а также допускала отправку вагонов с грузом, несмотря на выявленные нарушения или несоответствия в перевозочных документах.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 650 тысяч рублей.