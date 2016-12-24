В Зубово-Полянском районе работнице станции Потьма вынесли приговор за взятки

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В Зубово-Полянском районе суд вынес приговор 51-летней женщине - агенту системы фирменного транспортного обслуживания станции Потьма. Она была признана виновной в получении взятки от грузоотправителя.
По информации Следственного комитета по РМ, в 2017-2018 гг. фигурантка уголовного дела несколько раз получала от представителя коммерческой организации взятки на общую сумму более 120 тысяч рублей. Деньги женщине передавались за общее покровительство при оказании услуг, связанных с перевозкой грузов железнодорожным транспортом.
Так, она занималась оформлением необходимых перевозочных документов за грузоотправителя, а также допускала отправку вагонов с грузом, несмотря на выявленные нарушения или несоответствия в перевозочных документах.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 650 тысяч рублей.
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Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
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