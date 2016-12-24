В Мордовии проходит региональный этап первой Всероссийской ярмарки трудоустройства

14 апреля в Саранске и в муниципальных районах республики проходят ярмарки вакансий в модернизированных кадровых центрах «Работа России».

Только на площадках в саранском Центре занятости желающим найти работу гражданам работодатели представили более 2 тысяч различных вакансий. Гости ярмарки смогли узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, о мерах поддержки, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде из отдаленных районов республики. Все соискатели смогут пройти собеседование с работодателями, задать интересующие вопросы, получить информацию по профессиональному обучению.

На Всероссийской ярмарке трудоустройства, кроме традиционного формата открытого отбора для граждан, ищущих работу, также организованы мероприятия для будущих соискателей – сегодняшних школьников. Представлены все возможности современной службы занятости. Это - быстрый подбор работы, помощь в планировании карьеры с учетом жизненной ситуации, а также подготовка к собеседованию с потенциальным работодателем.

Ведущей профориентационной площадкой в столице республики стал Саранский электромеханический колледж. Сюда пригласили старшеклассников для того, чтобы они смогли познакомиться с различными востребованными профессиями и ведущими предприятий региона.

- Сегодня мы открываем региональный этап первой Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России». Время возможностей». У соискателей будет возможность не только познакомиться с работодателями, но и посмотреть предприятие изнутри с помощью презентаций. Будет представлена полная информация о видах продукции, социальных льготах и гарантиях. Создавая профориентационные площадки, мы хотим заинтересовать завтрашних выпускников школ, показать возможности предприятий. К выбору будущей профессии необходимо подходить серьезно и обдуманно. Профориентация должна существенно помочь в этом. Совместно с Министерством социальной защиты, Управлением образования Саранска мы реализуем профориентационные проекты, вовлекаем для участия в них как можно больше школ республики. Нашим партнером является партия «Единая Россия». Партийный проект «Моя карьера с «Единой Россией» направлен на оказание всесторонней помощи, как в выборе профессии, так и в дальнейшем трудоустройстве», - сказал директор саранского Центра занятости населения Игорь Юрченков.

Для школьников организованы конкурсные площадки по мобильной робототехнике, 3D моделированию, геодезическим, радиомонтажным работам, производству кабелей и проводов. По итогам профориентационных квестов будут определены лучшие из участников. Они получат призы от организаторов и предприятий.