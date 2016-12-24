В Саранске 73-летний пенсионер лишился более 5 миллионов рублей на «инвестициях»

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По информации регионального МВД, пожилой житель столицы Мордовии прельстился посулами в интернете о возможности приумножить капитал при инвестировании в различные активы. Выйдя на связь с представителями одной из интернет-платфом, пенсионер по рекомендации специалиста установил на смартфон приложение для осуществления сделок.
Житель Саранска намеревался начать свою инвестиционную деятельность со скромной суммы в 9 тысяч рублей, но его убедили задействовать в «прибыльных операциях» все имеющиеся сбережения.
В результате, на какие-то левые реквизиты пожилой человек перечислил 5 миллионов 157 тысяч рублей своих накоплений. После перевода этого крупного транша представители «инвестиционной компании» испарились из всех каналов коммуникации.
В настоящее время полицейские по заявлению обманутого гражданина проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников.
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