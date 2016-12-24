Глава Мордовии поздравил светотехников с профессиональным праздником

Крым наш
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями мордовского землячества в Крыму
Уважаемые работники и ветераны светотехнической отрасли Мордовии!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём светотехника!
Исторически так сложилось, что светотехника занимает важнейшее место в промышленности Мордовии. Сотрудники наших светотехнических заводов – высокопрофессиональные специалисты, знатоки своего дела. Ваша работа имеет огромное значение для обеспечения комфорта и безопасности людей, а также для развития экономики.
Предприятия светотехнического кластера республики создают и выпускают инновационную продукцию, которая востребована не только в России, но и в дружественных странах. Вы достойно работаете над импортозамещением, а это – новые рынки сбыта, увеличение производственных мощностей, количества рабочих мест и обеспечение национальной безопасности страны. Вместе с вами мы продолжаем повышать потенциал светотехнического производства в регионе.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями мордовского землячества в Крыму
Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
Артём Здунов встретился с бойцами мордовского батальона в зоне СВО
Артём Здунов доложил Президенту России о запуске в Саранске производства активных фармацевтических субстанций
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов