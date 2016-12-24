Глава Мордовии поздравил светотехников с профессиональным праздником

Уважаемые работники и ветераны светотехнической отрасли Мордовии!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём светотехника!

Исторически так сложилось, что светотехника занимает важнейшее место в промышленности Мордовии. Сотрудники наших светотехнических заводов – высокопрофессиональные специалисты, знатоки своего дела. Ваша работа имеет огромное значение для обеспечения комфорта и безопасности людей, а также для развития экономики.

Предприятия светотехнического кластера республики создают и выпускают инновационную продукцию, которая востребована не только в России, но и в дружественных странах. Вы достойно работаете над импортозамещением, а это – новые рынки сбыта, увеличение производственных мощностей, количества рабочих мест и обеспечение национальной безопасности страны. Вместе с вами мы продолжаем повышать потенциал светотехнического производства в регионе.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности!

Глава Республики Мордовия А. Здунов