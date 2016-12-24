Парень из Саранска угнал и разбил автомашину «тестя»

В столице Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Молодой человек на позаимствованной «по-родственному» иномарке вылетел в кювет.

Об угоне автомобиля «Рено Симбол» в полицию сообщил 52-летний житель Николаевки. Как установили сотрудники полиции, за несколько дней до произошедшего в гостях у него находился бывший сожитель дочери, с которым они распивали спиртные напитки.

Когда несостоявшийся «тесть» уснул, парень решил воспользоваться его автомобилем, чтобы доехать в Ичалковский район к своему отцу. Но на дороге вылетел на встречную полосу и во избежание столкновения направил авто в кювет, где машина опрокинулась.

После аварии молодой человек на попутном транспорте уехал с места ДТП. Автомобиль в последующем в ходе патрулирования обнаружили инспекторы ГИБДД и эвакуировали на территорию стоянки.

Сам же виновник отправил бывшей сожительнице фотографии разбитой машины. Девушка позвонила отцу, который к этому времени еще не успел обнаружить пропажу, после чего автовладелец обратился в полицию. Оперативники уголовного задержали парня и доставили в отдел полиции.

В настоящее время транспортное средство возращено владельцу. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения – обязательство о явке.