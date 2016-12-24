В Мордовии пожар уничтожил 17 заброшенных дачных домов

По информации Прокуратуры республики, 13 апреля около 14 часов в селе Новые Пермиси Большеберезниковского района в результате возгорания уничтожено 17 заброшенных дачных домов. Пожар локализован, погибших и пострадавших не имеется.



Для установления обстоятельств и координации роли правоохранительных и пожарно-спасательных органов на месте происшествия находился прокурор Большеберезниковского района. Прокуратурой взята на контроль ликвидация последствий пожара.