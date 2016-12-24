Артём Здунов встретился с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным

13 апреля в Москве состоялась встреча Главы Республики Мордовия Артёма Здунова и Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина. Обсуждались вопросы реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», программы «Стимул» и потенциал комплексного развития территорий в республике.



По данным Росстата, за первые два месяца 2023 года в Мордовии введено 79 тыс. кв. метров жилья. При этом республика четко соблюдает сроки строительства запланированных объектов, прежде всего - социально значимых. Еще одна школа в жилом районе «Юбилейный» в Саранске и детская поликлиника в Рузаевке будут достроены в этом году. Это долгожданные объекты для жителей республики.



В рамках программы «Стимул» в регионе запланировано реализовать 11 объектов. Это строительство дорог в г. Саранске, с. Булгаково, п. Ромоданово и г. Инсаре, а также сетей водоснабжения и канализации в столице Мордовии.



В рамках федерального проекта «Чистая вода» в с. Кемля и г. Ковылкино ведется строительство сетей водоснабжения.



В Мордовии – 10 территорий комплексного развития, общая площадь которых составляет 223 га. Возможный потенциал строительства многоквартирных домов на земельных участках — 1,9 млн кв. метров.