Фонд «Круг добра» включил в перечень еще одно кардиологическое заболевание

Фонд «Круг добра», созданный в начале 2021 года для помощи детям с тяжелыми и хроническими заболеваниями, включил в перечень миелопатию шейного отдела спинного мозга, осложненную зависимостью от аппарата искусственной вентиляции легких. Для помощи страдающим от него детям Фонд будет закупать стимулятор диафрагмального (френического) нерва MARK IV с принадлежностями.

Также экспертный совет согласовал новый вид операции для детей со сложной кардиологической патологией.

«Малышей с синдромом удлиненного интервала QT и катехоламинергической полиморфной желудочковой тахикардией теперь лечат новым уникальным методом – «Видеоассистированной селективной левосторонней симпатэктомией». У таких детей появился еще один шанс!», – прокомментировала врач-кардиолог детской республиканской больницы Наталья Щекина.

Фонд уже рассматривает новые виды кардиологической помощи, которые могут быть включены в перечень. Сейчас он включает 71 заболевание. Также недавно экспертный совет одобрил еще 75 заявок на обеспечение лекарствами, и теперь на попечении «Круга добра» находятся 5 528 детей.

Среди них Матвей Базеев из Саранска, у которого при рождении обнаружился муковисцидоз. Мальчик получил инвалидность прежде, чем ему исполнился год. В 2022 году, когда Матвей достиг 6-летнего возраста, «Круг добра» одобрил заявку Базеевых на получение лекарства Трикафты.

«Изменения начали происходить очень скоро, – делится мама мальчика. – Матвей перестал кашлять. Раньше он сутками напролет кашлял, будто при ОРВИ. На препарате кашель исчез полностью. На фоне терапии у него большие улучшения в потовых показателях. Нормальный ребенок, такой, как все. Лекарственный препарат от Фонда «Круг добра» мы получаем без заминок. Надеюсь, что, благодаря работе Фонда, и другие дети, которые нуждаются в лекарственном обеспечении, получат нужные им препараты и тоже будут жить полноценной жизнью. Как мы!».

Напомним, что работа Фонда финансируется за счет увеличенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год.