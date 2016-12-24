В столице Мордовии ведутся работы по расчистке русел рек Саранка и Тавла

В столице Мордовии рамках национального проекта «Экология» регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» продолжается расчистка русла реки Саранка. Также началась расчистка русла реки Тавла.

На первом этапе к расчистке Саранки специалисты приступили в конце лета 2022 года. Всего в порядок предстоит привести около 6 км реки – очистить участки от ила, камыша, других зарослей, а также мусора и затонувших деревьев. Все работы планируется завершить в ноябре 2023 года. После этого улучшится качество воды в Саранке, уменьшится ее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье жителей столицы Мордовии.

Также 2 недели назад началась расчистка реки Тавла. Здесь предстоит привести в порядок 3,4 км русла. Специалисты уже освободили от деревьев и кустарников почти километр берега, завершили обустройство технологических проездов. Чуть позже они начнут поднимать со дна илистые отложения.

После завершения работ увеличится пропускная способность реки, уменьшится негативное воздействие на население и объекты социальной и хозяйственной инфраструктуры.