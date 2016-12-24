Продавщица из Ковылкино отправится в колонию за кражу денег из сейфа

В Ковылкинском районе 39-летняя продавщица мебельного магазина выслушала приговор суда за хищение денег на своем рабочем месте. Женщине так хотелось продолжить застолье, что она пустила на это дело выручку своей торговой точки.

В ходе расследования было установлено, что 15 августа прошлого года жительница Ковылкино устроилась на работу продавцом в мебельный магазин. В субботу, отработав смену, она отправилась отдыхать в компании знакомых. Как это часто водится, вскоре спиртные напитки у гуляющей публики закончились, а душа требовала продолжения банкета.

Тогда продавщица решила воспользоваться деньгами, вырученными за неделю продажи товара. Около девяти часов вечера она открыла дверь магазина и похитила из сейфа 44 тысячи рублей. Вопрос с дальнейшим отдыхом был решен.

На следующий день в полицию поступило сообщение владельца торговой точки о хищении денежных средств. Выяснилось, что недостачу заявитель выявил после просмотра записи с камеры видеонаблюдения и проведения инвентаризации.

Женщину задержали по месту жительства. В отделе полиции она полностью признала свою вину. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Приговором суда с учетом ранее назначенного наказания она осуждена на 3 года 3 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.