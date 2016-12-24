В Саранске за один день под колеса авто угодили двое пешеходов

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По данным Госавтоинспкции республики, 12 апреля на территории столицы Мордовии произошло два ДТП, в которых пострадавшие пешеходы получили различные травмы.
Утром на улице Васенко 41-летний водитель автомашины «Ssangyong Kyron» совершил наезд на 63-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавший с травмами был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу №4. Водитель при этом был трезвым.
А в 20 часов 17 минут на ул. Коммунистической 49-летний мужчина за рулем автомашины «Ниссан Тиида» сбил на «зебре» 33-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Беспечную даму с различными травмами также доставили в больницу, откуда после оказания медицинской помощи отпустили домой с назначенным амбулаторным лечением. Водитель был за рулем в трезвом виде.
При этом, на женщину составили административный материал за нарушение ПДД пешеходом, повлекшее создание помех в движении транспортных средств.
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В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
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