В Мордовии открылся первый космический класс

12 апреля в Саранске на базе Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Мира» открылся первый в Мордовии космический класс. Здесь дети будут проводить исследования и создавать проекты, связанные с космосом. Также под руководством научного наставника и куратора класса Дмитрия Пашкова учащиеся будут на углубленном уровне осваивать математику, физику, информатику. Кроме того, для них будут организованы практико-ориентированные курсы по аэродинамике и баллистике, геоинформатике, навигации и другим предметам.

Идея открытия первого космического класса появилась не случайно. В августе 2022 года в Региональном центре «Мира» прошла образовательная программа «Летняя космическая смена». Ребята знакомились с принципами построения космических аппаратов, изучали структуру систем спутниковой радиосвязи, проектировали антенны для приема данных с космических аппаратов, а также изучали основы дистанционного зондирования Земли и в режиме реального времени получали данные с Российских низкоорбитальных и геостационарных спутников ДЗЗ. Тематическая смена переросла в огромное движение.

Стоит отметить, что разработки мордовских школьников уже побывали на орбите.