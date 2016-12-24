Шариковая ручка с героином продлила срок заключения сидельцу мордовской колонии

Оперативниками УНК МВД по РМ совместно с сотрудниками регионального УФСИН в ходе проводимых оперативных мероприятий 18 января этого года была пресечена попытка доставки в исправительную колонию №11 наркотической посылки.

При досмотре заказного письма, поступившего на имя 24-летнего заключенного из Татарстана, полицейские обнаружили шариковую ручку с белым порошком внутри. Проведенное исследование показало, что вещество из изъятой ручки является героином массой 0,97 грамм. Выяснилось, что наркотик осужденный заказал для личного употребления. Фигурант с 2018 года находится в колонии за совершение особо тяжкого преступления и лишен свободы на 12 лет.

Приговором суда за покушение на незаконное приобретение наркотических средств в значительном размере путем частичного сложения наказания парень был осужден на 11 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.