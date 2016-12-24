К празднику Пасхи в Мордовию доставят Благодатный огонь из Иерусалима

Ежегодно в Великую субботу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит Благодатный огонь. В канун праздника Воскресения Христова он будет доставлен в Саранск. В 2023 году святыня прибудет в республику в 7-й раз.

Традиционно Благодарный огонь в Мордовию доставляет Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей РМ» по инициативе председателя Виктора Бирюкова, при поддержке Главы РМ Артёма Здунова и по благословению митрополита Саранского и Мордовского Зиновия.

Глубоким вечером 16 апреля депутат Государственного Собрания РМ, председатель комиссии «СПП РМ» Михаил Подмарёв прибудет со святыней в аэропорт Саранска. Делегаты отвезут Благодатный огонь во все районы и православные храмы Мордовии.