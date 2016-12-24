В Саранске на Площади Тысячелетия прошел флешмоб «#Поехали»

«Живой» хештег с легендарным «Поехали!» выстроился сегодня, в День космонавтики, на Площади Тысячелетия в Саранске. Более двухсот активистов партии «Единая Россия», волонтеров «Молодой Гвардии», представителей общественных организаций, студенческих сообществ приняли участие во флешмобе.

Участники акции выстроились в судьбоносный для всего человечества возглас «Поехали!», произнесенный Юрием Гагариным при запуске корабля «Восток-1». В современном исполнении к нему добавили хештег.

- Акция имеет символическое значение, - отметил руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Данил Ульянов. – Она направлена на то, чтобы увековечить память наших героев, привить чувство гордости за свою страну и причастности к величайшим историческим событиям.