«Газпром» построит в республике две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции

ПАО «Газпром» и Республика Мордовия подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Пятилетняя программа была утверждена в 2020 году. Сейчас регион уточнил потребность в газовой инфраструктуре.

Актуализированный документ предусматривает строительство 34 межпоселковых газопроводов, а также распределительных сетей для газификации более 30 населенных пунктов в Темниковском, Зубово-Полянском, Атяшевском, Чамзинском, Большеберезниковском, Лямбирском, Старошайговском, Ичалковском, Ромодановском, Ковылкинском и Кочкуровском районах.

Доступ к сетевому газу также получат шесть сельскохозяйственных предприятий в Зубово-Полянском, Чамзинском, Рузаевском, Ковылкинском, Атяшевском и Инсарском районах.

Кроме того, компания построит в республике две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции с подводящими газопроводами к ним – в городах Рузаевка и Саранск. И проведет реконструкцию газораспределительной станции №2 в Саранске.

«По поручению нашего Президента программа догазификации домовладений стала бессрочной, так больше жителей смогут провести газ до своих участков», – отметил Глава Мордовии Артём Здунов.