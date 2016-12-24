В России создадут единый реестр военнообязанных: для чего он нужен и как повлияет на жизнь граждан

Госдума РФ приняла решение о создании в России единого реестра военнообязанных с целью систематизировать сведения о гражданах, находящихся на воинском учете. Разработкой займется Министерство цифрового развития РФ. О точной дате запуска сообщат позже. Пока известно, что случится это не раньше следующего осеннего призыва. Руководитель Минцифры Максут Шадаев объяснил, в чем заключаются преимущества реестра.

«С граждан снимается обязанность по информированию военкоматов об изменении своего семейного положения, прописки, места работы, образования и др. Работодатель или образовательная организация также будут избавлены от необходимости предоставления целого набора сведений по факту их изменения и смогут перейти на отправку ежегодных отчетов через «Госуслуги», – сообщил он.

Уведомления о повестке будут приходить в личный кабинет. Туда же будут поступать уведомления о наложенных на гражданина ограничениях. Если у него есть отсрочка, а повестка все равно пришла, ее можно будет обжаловать через «Госуслуги», приложив подтверждающие документы. Этим же способом можно обжаловать наложенные ограничения. Обращения будут рассматриваться в течение пяти дней. Также через «Госуслуги» гражданин может уведомить военкомат, что не может явиться в установленный срок по уважительной причине.

Постановка на воинский учет будет происходить автоматически. Если гражданин достиг определенного возраста или недавно получил гражданство РФ, ему не нужно будет идти в военкомат.

Но главный вопрос, который сегодня особенно волнует граждан, – не связано ли создание реестра военнообязанный с планами по возобновлению мобилизации? Министр цифрового развития ответил, что нет. Сейчас в России делается ставка на привлечение к службе контрактников на добровольных началах.

«Прошлой осенью многие смогли на себе ощутить несовершенство системы воинского учета и призыва, – говорит Шадаев. – Все мы помним, когда сотрудники IT-компаний, имевшие право на отсрочку, получали повестки, когда в военкоматах их почему-то не находили в списках, а сами списки спускались мучительно долго. Были и те, кого пришлось возвращать уже из воинских частей. Стало понятно, что существующую систему нужно улучшать. Собственно, сейчас и предлагается оптимизировать порядок воинского учета и призыва на срочную службу».

Также он добавил, что Минцифры РФ продолжит отстаивать IT-специалистов, имеющих право на отсрочку, и тесное взаимодействие с Минобороны позволило свести количество проблемных случаев к минимуму, а запуск единого реестра полностью их исключит.