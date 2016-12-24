Житель Саранска украл автомобиль с помощью личного эвакуатора

Как сообщает МВД по РМ, в столице Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего мужчина за кражу чужого авто.

О хищении автомобиля «Лада Калина» в полицию сообщил 51-летний автовладелец. Он рассказал, что машина была припаркована возле одного из домов по проспекту 70-лет Октября. При этом житель Саранска из-за незначительных поломок на постоянной основе ей не пользовался.

В один не прекрасный день он увидел, что машина исчезла. Причиненный потерпевшему ущерб составил около 50 тысяч рублей.

В ходе проводимых мероприятий участковые уполномоченные полиции установили причастного к хищению. Им оказался владелец эвакуатора.

По словам подозреваемого, он протяжении нескольких недель наблюдал за транспортным средством, припаркованным на одном и том же месте. Предполагая, что владелец машины не сразу обнаружит пропажу, он решил ее похитить.

25 января он на личном эвакуаторе перевез «Калину» к себе в гаражный бокс, где в свободное время занимался ремонтом машин. После устранения поломки он планировал продать имущество, но не успел.

В настоящий момент в отношении местного жителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль изъят. Свою вину в совершенном преступлении он признал полностью.