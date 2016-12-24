В Саранске прошли тренировочные сборы юных киберспортсменов

9-11 апреля в столице Мордовии находилась команда учеников московской школы № 1741, приехавшая в Саранск в рамках образовательного проекта, созданного педагогом дополнительного образования секции киберспорта Анваром Мурсалимовым. Он разработал программу, по которой учащиеся с 10 лет могут не просто играть в компьютерные игры, но и познавать основы гейм-дизайна, изучать английский язык, заниматься кибер и фиджитал-спортом.

Площадкой для первых сборов будущих чемпионов стал МГУ им. Н. П. Огарева. Мордовский государственный университет взял на себя организационную часть, а компания BYTEX предоставила для школьников собственную кибер-арену, где тренеры и их подопечные смогли полноценно провести занятия и кибер-тренировки по различным игровым и развивающим компьютерным дисциплинам.



«На занятиях мы создаем творческие проекты, используя элементы программирования строим фантастические города. Тренировки организованы по распространенному сейчас принципу «фиджитал», где компьютерный спорт интегрирован с реальным, но мы расширили этот формат до «интеллектуальный, творческий фиджитал». Особое внимание уделяется здоровью спортсменов. Для нас это безусловный приоритет. Мы проводим психологическое тестирование с целью профилактики игровой зависимости у детей. Совместно с МГУ им. Н.П. Огарева разработана специальная методика физической подготовки киберспортсменов, составляются индивидуальные карты питания. Я уверен, наши ученики, из которых могут вырасти будущие киберспортивные чемпионы, не забудут свой первый сбор, который им удалось провести в Мордовии. Спасибо за такой теплый прием», – сказал создатель проекта Анвар Мурсалимов.