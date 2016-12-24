Меры поддержки бизнеса способствуют развитию медицины в Мордовии

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» представители бизнеса могут получить финансовую поддержку от государства. Предприниматели Мордовии обращаются за ней в Центр «Мой бизнес» РМ.

Так поступила и Оксана Зеленова – руководитель медицинского центра «Семейный доктор».

«Вот уже 3 года мы являемся получателями мер господдержки Центра «Мой бизнес», который работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В 2021-2022 году мы взяли 3 льготных займа на общую сумму около 1,5 млн руб. для приобретения медицинского оборудования. Также воспользовались бесплатной услугой фотоконтента для оформления своих соцсетей», – поделилась Оксана Зеленова.

Далее последовал еще один шаг, когда медицинский центр «Семейный доктор» стал участником программы социально-экономического развития Республики Мордовия, в рамках которой была запущена новая программа кредитования – заём «Проектный».

Это новый вид займов на сумму от 5 до 30 млн рублей под льготные 3% годовых и сроком кредитования до 10 лет. Преимуществом инвестиционного займа стало предоставление отсрочки платежей на срок до 18 месяцев.

«Семейному доктору» был одобрен заём на сумму 11 млн рублей и, по словам Оксаны Зеленовой, денежные средства были направлены на выкуп здания у собственника, в котором располагается медицинский центр.

В планах у индивидуального предпринимателя на 2023 год – получение статуса социального предприятия.

Оксана Зеленова уже прошла в феврале обучение в «Школе социального предпринимательства», которое организовал Центр «Мой бизнес» и готовится претендовать на грант от государства до 500 тысяч рублей с социальным проектом по помощи маломобильным гражданам.

Врачи клиники смогут выезжать на дом, консультировать пациентов и брать анализы. Население здесь может сдать свыше 2000 анализов и попасть на прием к узким специалистам. Периодически центр проводит акции, благодаря которым пациенты могут пройти обследование и сдать анализы по более низким ценам.

Кроме того, медицинская организация сотрудничает с ведущими клиниками Москвы и Санкт-Петербурга, отправляя пациентов на высокотехнологичную помощь по ОМС.

«Хочу поблагодарить Правительство Республики Мордовия, Центр «Мой бизнес» за поддержку малого и среднего бизнеса, за то, что дают нам возможность расти, развиваться и масштабироваться», – отметила руководитель медицинского центра «Семейный доктор».