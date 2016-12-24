Количество травяных палов в республике растет с геометрической прогрессией

По данным МЧС по РМ, общая площадь сгоревшей растительности уже достигла 146 гектаров, а пожарно-спасательные подразделение совершили 156 выездов. Как отмечается, едва справившись с одним пожаром и даже не успев заехать в свои депо, машины огнеборцы тут же отправляются на следующий вызов.



Главное управление МЧС по РМ в очередной раз предупреждает, что из-за возгорания сухой травы могут возникать крупномасштабные пожары. В первую очередь, именно действия безответственных граждан способны привести к тяжелым последствиям и огромному ущербу. В большинстве случаев сухая трава поджигается людьми намеренно. Часто она также загорается и от брошенных непотушенных окурков, особенно вдоль автомобильных дорог.



В случае возникновения пожара незамедлительно звоните по телефону 101 или 112.