Артём Здунов встретился с президентом компании AB InBev Efes Оразом Дурдыевым

11 апреля в Доме Республики состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с президентом компании AB InBev Efes Оразом Дурдыевым. В рамках встречи стороны подвели итоги совместной работы за 2022 год и обсудили реализацию соглашения о социально – экономическом сотрудничестве между Республикой Мордовия и Компанией AB InBev Efes, которое было заключено в прошлом году.Соглашение направлено на повышение уровня инвестиционной привлекательности республики, сохранение и увеличение объема произведенной продукции, обеспечение сохранения численности рабочих мест, инвестиций и налоговых отчислений в региональный бюджет.

Благодаря соглашению производственное подразделение компании AB InBev Efes на территории Мордовии по итогам работы в 2022 году на 13,6 % увеличило объем производства пивоваренной продукции. Существенно, на 28,6% к уровню 2021 года, увеличились отчисления акцизов в консолидированный бюджет республики. А налоговые отчисления группы компаний AB InBev Efes в бюджет региона в прошлом году выросли на 34%.

Было отмечено также, что компания обеспечивает высокий уровень заработной платы в саранском филиале.

Деятельность предприятия стимулирует развитие других организаций в различных секторах экономики республики. Продолжилась реализация корпоративной Агропрограммы, которая позволяет не только снизить зависимость от поставок импортного сырья, но и обеспечивает сельхозпроизводителям Мордовии стабильные рынки сбыта. В частности, закупки ячменя у региональных аграриев для последующего производства продукции с высокой добавленной стоимостью показали более чем двойной рост к предыдущему году. Выросли и объемы производства на саранском солодовенном заводе группы компаний AB InBev Efes.

Артём Здунов отметил: «Мы благодарны AB InBev Efes за плодотворное сотрудничество и будем поддерживать планы компании, направленные на дальнейшую стабильную работу саранского филиала. Кроме того, считаем важным взаимодействие в реализации социально ориентированных проектов».

«Мы продолжаем стабильную работу в Мордовии, – подчеркнул Ораз Дудыев. - В минувшем году было также реанимировано сотрудничество с Рузаевским стекольным заводом, что позволит в 2023 году на 90% покрыть потребности нашего пивоваренного завода в прозрачной стеклянной бутылке за счет поставок из Рузаевки. Важно, что это дополнительные объемы, которые стимулируют развитие местного производства и создают рабочие места в Мордовии, увеличивают ее экономический потенциал».

Много внимания уделяется на предприятии внедрению ресурсосберегающих инноваций, повышению экологичности производства. В частности, за период 2019-2022гг. потребление воды для производства одного литра готовой продукции сократилось на 5,8%. С 2021 года завод переведен на получение электроэнергии, поставляемой от источников возобновляемой энергии (ВИЭ), благодаря чему доля «зеленой» энергии в объеме электропотребления за 2022 год достигла уже 100%.