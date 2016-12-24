Резидент самарского технопарка развивает импортозамещение по производству протезов пальцев

Компания «АРМАКС» работает над проектом по производству протезов верхних конечностей с 2020 года. Его уникальность состоит в разработке универсального протеза, который подгоняется по размеру самим покупателем. Продукция отличается от зарубежных аналогов демократичной ценой, минимальными сроками изготовления, небольшим весом и возможностью дистанционного изготовления – без участия покупателя.

Обычно протезы изготавливают под индивидуальные размеры, затем подгоняют под необходимые параметры, что делало массовое производство не возможным. Разработчики «АРМАКС» создали универсальный протез – его необходимо надеть и опустить в горячую воду, тогда он принимает индивидуальную форму. Такой способ позволяет размягчить материал в месте соприкосновения протеза и кожи, но не обжигая.

«Мы смогли сделать так, чтобы люди не приезжали к нам ради примерок. Благодаря нашему протезу человек может пользоваться столовыми приборами, компьютерной мышкой, брать ручку и другие предметы. Он становится полностью адаптированным к жизни, не чувствует себя неполноценным. Часто, когда заказчики надевают протез и начинают писать этой рукой - у них появляются слезы на глазах», – рассказал генеральный директор компании Михаил Закроев.

У разработки самарских резидентов длительный срок службы, при этом цена значительно ниже зарубежных аналогов. Материалы для производства используются отечественные, применяется технология 3D-печати, что значительно ускоряет и облегчает процесс.

В производстве протезов участвует еще один резидент «Жигулевской долины» – компания «ПРОТОТИП». Это один из самых больших отечественных парков 3D-принтеров. Совместно компании создают 100-150 готовых протезов в неделю с перспективой увеличения объема выпуска до 2000 изделий.

Проект компании «АРМАКС» стал победителем регионального конкурса «УМНИК» Фонда содействия инновациям, и получил грант в размере 500 тысяч рублей. В 2021 году ООО «АРМАКС» стало победителем регионального этапа национальной премии «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере инновационной деятельности». В этом же году проект самарских разработчиков «Функциональные протезы пальцев» выиграл Гран-при Startup Tour 2021 в Нижнем Новгороде.

Самарская область входит в состав Ассоциации инновационных регионов России с 2012 года. По уровню инновационной активности организаций регион занимает 5 строчку среди субъектов РФ. Еще три года назад область занимала лишь 49 позицию. Технопарк «Жигулевская долина» – одна из ведущих инвестиционных площадок региона. В периметре технопарка развивается более 290 инновационных проектов.