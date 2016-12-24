Министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Александр Кечайкин поплатился должностью за взятки жены?

Министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Александр Кечайкин был вынужден покинуть свою должность в связи с утратой доверия. Очевидно, крест на карьере чиновника поставило уголовное разбирательство по взятками его супруги - Ольги Кечайкиной, главного ветеринарного врача Саранской объединенной лаборатории ГБУ «Мордовская республиканская станция по борьбе с болезнями животных». Эта структура, кстати, подотчетна Минсельхозпроду РМ, а Александр Кечайкин и сам в свое время рулил станцией по борьбе с болезнями животных.

Напомним, в середине марта этого года 50-летняя Ольга Кечайкина была заключена под стражу по подозрению в получении взяток. По данным следственных органов, в июле 2017 года она при личной встрече с предпринимателем Полетаевым предложила тому за денежное вознаграждение выполнять незаконные действия в его пользу и осуществлять общее покровительство по своей ветеринарной линии. Женщина обговорила с предпринимателем условия передачи взятки и определила характер ее «помощи».

Соответственно, следствием было установлено, что в период с июля 2017 года по август 2022 года Кечайкина через подчиненных сотрудников организовала оформление соответствующих ветеринарных сопроводительных документов на перевозимую Полетаевым рыбную продукцию с имеющимися ветеринарно-санитарными нарушениями.

Следуя договоренности, предприниматель в свою очередь перечислял на банковские карты в качестве взятки для Кечайкиной крупные суммы денежных средств. Покровительство со стороны главного ветеринарного врача встало ему в общей сложности в 1 миллион 280 тысяч рублей.