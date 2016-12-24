Мордовия получила новую лесопатрульную технику

9 новых автомобилей переданы государственным лесным инспекторам Мордовии в рамках обновления парка лесопатрульной техники территориальных лесничеств. Вручение ключей от автомобилей состоялось на площади Победы Саранска 11 апреля. В нем приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов и министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Адель Галиуллин.

«Продолжаем работу по обновлению лесопатрульной техники. Как вы помните, последний раз она закупалась в 2008-2010 годах и полностью выработала свой ресурс, - отметил руководитель региона. – За два года мы смогли обновить парк на 50%. Пусть техника служит во благо наших лесов, наших людей, потому что на новых автомобилях легче и патрулировать, и нарушения выявлять, и заниматься лесохозяйственным обследованием».

В Мордовии сейчас почти 250 государственных лесных инспекторов, которые используют для лесной охраны 45 автомобилей. В декабре прошлого года благодаря решению Главы Мордовии было приобретено 15 автомобилей. Сейчас за счет средств республиканского бюджета приобретено еще 9 единиц лесопатрульной техники на 9,6 млн рублей – 8 машин «Нива-Легенда» и один «УАЗ Патриот».

«С новыми лесопатрульными автомобилями мы будем тщательнее патрулировать наши леса и предотвращать незаконные вырубки, не допускать возгораний. Сохранение лесов – это основная наша задача. Будем работать для нашей республики, для наших лесов», - сказал заместитель директора Лесопожарного центра РМ Владимир Подгорнов.

После завершения церемонии вручения техники Глава Мордовии осмотрел автомобили, их оснащение противопожарным инвентарем, после чего протестировал одну из новеньких «Нив».

«Удобно и комфортно эксплуатировать эти машины – они оснащены всем необходимым и для удобства лесников, и для выполнения экстренных мер по локализации возгораний», - поделился впечатлением Артём Здунов.

Глава Мордовии также заострил внимание министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Аделя Галиуллина и подведомственных ему служб на участившихся случаях поджога травы и необходимости чаще совершать объезды территорий – в некоторых регионах огонь переходит на домовладения, в результате чего страдают люди.