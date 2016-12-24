Зам.начальнику мордовской колонии смартфон от зека обошелся в 5 лет заключения

Зубово-Полянский районный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника колонии №17. Подполковника внутренней службы обвиняли в получении взятки от сидельца.

По данным следствия, в 2020 году заместитель начальника исправительного учреждения получил от заключенного мобильный телефон стоимостью 45 тысяч рублей. Взятка предназначалась за решение вопроса о переводе зека на облегченные условия отбывания наказания.

Противоправная деятельность офицера была пресечена сотрудниками УФСБ по РМ совместно с оперативниками собственной безопасности УФСИН по РМ.

Как сообщает Зубово-Полянский районный суд, по приговору обвиняемый получил пять лет общего режима , со штрафом в размере десятикратной суммы взятки (449 990 рублей), с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 3 года. Также офицер был лишен специального звания «подполковник внутренней службы». Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ему была заменена на заключение под стражу, что и было исполнено в зале суда.