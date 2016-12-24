Ковылкинский электромеханический завод осваивает новые виды продукции

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10 апреля на совещании у Главы Мордовии обсудили производственные планы Ковылкинского электромеханического завода. В совещании приняли участие первый заместитель генерального директора- генеральный конструктор АО «Концерн «Вега» Вячеслав Михеев, вице-премьер Батыр Эмеев, министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин, генеральный директор ПАО «Ковылкинский электромеханический завод» Виктор Ташкин.
Завод является градообразующим предприятием для Ковылкинского района - здесь работают более 1100 человек. Основные направления деятельности предприятия - производство радиолокационной, радиотехнической и электротехнической продукции, в том числе высокотехнологичной.
Генеральный директор завода Виктор Ташкин поблагодарил Главу Мордовии и Минпром республики за поддержку - за последние годы было закуплено много нового оборудования. В этом году также запланировано обновление производственных мощностей при участии республиканского Фонда развития промышленности. Всего в текущем году на эти цели будет направлено более 100 млн. рублей.
Благодаря стабильной работе предприятия увеличиваются отчисления в региональный бюджет, растет заработная плата - в 2020 году она составляла 29 тысяч рублей, а в первом квартале этого года превысила 42 тысячи рублей.
В ходе рабочей встречи обсудили вопросы загрузки предприятия и укрепления региональной и межрегиональной производственной кооперации, что очень важно в нынешних условиях. Также речь шла о планах по выпуску новой продукции.
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В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
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