Ковылкинский электромеханический завод осваивает новые виды продукции

10 апреля на совещании у Главы Мордовии обсудили производственные планы Ковылкинского электромеханического завода. В совещании приняли участие первый заместитель генерального директора- генеральный конструктор АО «Концерн «Вега» Вячеслав Михеев, вице-премьер Батыр Эмеев, министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин, генеральный директор ПАО «Ковылкинский электромеханический завод» Виктор Ташкин.



Завод является градообразующим предприятием для Ковылкинского района - здесь работают более 1100 человек. Основные направления деятельности предприятия - производство радиолокационной, радиотехнической и электротехнической продукции, в том числе высокотехнологичной.



Генеральный директор завода Виктор Ташкин поблагодарил Главу Мордовии и Минпром республики за поддержку - за последние годы было закуплено много нового оборудования. В этом году также запланировано обновление производственных мощностей при участии республиканского Фонда развития промышленности. Всего в текущем году на эти цели будет направлено более 100 млн. рублей.



Благодаря стабильной работе предприятия увеличиваются отчисления в региональный бюджет, растет заработная плата - в 2020 году она составляла 29 тысяч рублей, а в первом квартале этого года превысила 42 тысячи рублей.



В ходе рабочей встречи обсудили вопросы загрузки предприятия и укрепления региональной и межрегиональной производственной кооперации, что очень важно в нынешних условиях. Также речь шла о планах по выпуску новой продукции.