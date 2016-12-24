В Мордовии двое водителей сбежали с места ночного ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 10 апреля в Кадошкинском районе двое 24-летних парней ночью не поделили дорогу на своих легковушках.

Как сообщается, в 2 часа 30 минут напротив дома №5 по ул. Первомайской 24-летний молодой человек за рулем «ВАЗ-2110», по предварительным данным, при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2112» под управлением своего сверстника, не имеющего прав.

После столкновения оба водителя скрылись с места ДТП. При этом, 20-летняя девушка-пассажир «ВАЗ-2112» с различными травмами была госпитализирована в Ковылкинскую ЦРБ.

По результату освидетельствования, водитель автомашины «ВАЗ-2110» был за рулем трезвым. В отношении него составлены административные материалы за управление авто без полиса ОСАГО и оставление места ДТП, участником которого он являлся.

Управлявший без прав автомашиной «ВАЗ-2112» парень ответит по административным статьям за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, чрезмерную тонировку стекол автомобиля и побег с места ДТП.