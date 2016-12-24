Скрывшегося от кредиторов строителя оперативники МВД по РМ задержали в Ижевске

60-летний житель Мордовии, долгие годы скрывавшийся от кредиторов и полиции, попал в руки оперативников уголовного розыска МВД по РМ. Беглеца задержали в столице Удмуртии Ижевске.

По данным следствия, этот товарищ в 2016 году занимался строительством социального объекта в селе Дубенки. Видимо, его подход к делу произвел на сельчан хорошее впечатление, и к нему обратились несколько местных жителей с просьбой о возведении жилых домов и надворных построек.

По устной договоренности в качестве предоплаты заказчики передали ему разные суммы - от 300 до 750 тысяч рублей. После этого подрядчик приступил к строительству, которое через некоторое время забуксовало. Под разными предлогами застройщик сдвигал сроки сдачи домов, а потом и вовсе скрылся из Мордовии и был объявлен в федеральный розыск. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более полутора миллионов рублей.

В марте этого года в ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудники полиции установили его местонахождение. Он был задержан в городе Ижевске и доставлен в Мордовию. Свою вину в совершенных преступлениях мужчина признал полностью.

В настоящий момент в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.