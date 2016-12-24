Артём Здунов провел встречу с начальником Саратовской таможни Андреем Беляевым

Глава Мордовии Артём Здунов 10 апреля провел рабочую встречу с начальником Саратовской таможни Приволжского таможенного управления Андреем Беляевым. Обсуждались итоги работы Мордовского таможенного поста в минувшем году, а также задачи на предстоящий период.

Было отмечено, что в новых условиях происходят изменения в структуре экспорта и импорта. В этой связи важно оказывать все возможное содействие участникам внешнеэкономической деятельности, повышать оперативность совершения таможенных операций.

Торговыми партнерами республиканских предприятий в 2022 году являлись 73 страны, крупнейшими экспортерами стали Казахстан и Беларусь. В товарной структуре экспорта преобладали машины, оборудование и транспортные средства.

Также стороны обсудили вопросы взаимодействия по переоборудованию международного пункта пропуска Саранского аэропорта.

Во встрече приняли участие вице-премьер Наталья Таркаева и начальник Мордовского таможенного поста Саратовской таможни Евгений Кулик.