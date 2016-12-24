Вышел второй выпуск передачи «Симбирская кругосветка» о Мордовии

В Мордовии дан старт Году педагога и наставника
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
Телеканал из Ульяновской области презентовал второй выпуск передачи «Симбирская кругосветка» в Мордовии. Съемочная группа побывала в Саранске в начале марта и запечатлела главные особенности региона, которые стоит увидеть жителям соседнего региона.
«Рассказывая вам про яркий и опрятный Саранск в нашем прошлом выпуске, мы обошли вниманием то, что этот город прежде всего – республиканская столица. И сделали мы это неслучайно. Потому что Саранску национальному стоит посвятить отдельный выпуск. Настолько уж эта история нетривиальная», - такой презентацией начинается выпуск передачи.
Желающие могут посмотреть, что необычного увидели гости региона в Мордовии.
Напомним, приезд съемочной группы состоялся в рамках проекта «В гости к соседям», который реализуется Министерством экономики, торговли и предпринимательства РМ и Туристско-информационным центром РМ.
Посмотреть выпуск можно по ссылке: https://youtu.be/RLjCDYWRL4k
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В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
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