В Саранске инвалид из Армении получил условный срок за хранение наркотиков

Суд в столице Мордовии вынес приговор 53-летнему гражданину Республики Армения за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

Сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ в январе этого года поступила информация о хранении запрещенного вещества гражданином Армении, временно зарегистрированным в Саранске.

Вечером 18 января около одного из домов по Лямбирскому шоссе сотрудниками ДПС был остановлен легковой автомобиль марки «Рено Сандера». В салоне транспортного средства также находился пассажир. Сверток с запрещенным веществом был спрятан у него в брючине - мужчина передвигается на костылях из-за ампутированной конечности. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством «метадон» массой 25,57 грамма.

Со слов фигурантов, наркотики он приобрел бесконтактным способом через тайник-закладку для личного потребления. В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации регионального МВД, приговором суда инвалиду было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.