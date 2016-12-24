В Саранске инвалид из Армении получил условный срок за хранение наркотиков

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Суд в столице Мордовии вынес приговор 53-летнему гражданину Республики Армения за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.
Сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ в январе этого года поступила информация о хранении запрещенного вещества гражданином Армении, временно зарегистрированным в Саранске.
Вечером 18 января около одного из домов по Лямбирскому шоссе сотрудниками ДПС был остановлен легковой автомобиль марки «Рено Сандера». В салоне транспортного средства также находился пассажир. Сверток с запрещенным веществом был спрятан у него в брючине - мужчина передвигается на костылях из-за ампутированной конечности. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством «метадон» массой 25,57 грамма.
Со слов фигурантов, наркотики он приобрел бесконтактным способом через тайник-закладку для личного потребления. В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По информации регионального МВД, приговором суда инвалиду было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.
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