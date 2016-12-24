В центре Саранска пьяный и «бесправный» водитель кроссовера устроил утреннее ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, рано утром 8 апреле в центре Саранска пьяный водитель кроссовера устроил ДТП, в котором люди получили физические и финансовые травмы.

Как сообщается, в 7 часов 40 минут напротив дома №83 по улице Пролетарской лишенный права управления 54-летний водитель автомашины «Ниссан Кашкай», находясь в состоянии алкогольного опьянения, при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной «Лада Ларгус» под управлением 56-летнего мужчины. После столкновения «Ларгус» от удара отбросило на припаркованный строительный погрузчик.

В результате ДТП 32-летнюю пассажирку автомашины «Лада Ларгус» на скорой доставили в больницу, откуда после оказания медицинской помощи ее отпустили домой для амбулаторного лечения.

Результаты освидетельствования показали, что водитель автомашины «Лада Ларгус» был за рулем трезвым. На него составили протокол за платные услуги по перевозке пассажиров без лицензии легкового такси.

39-летний водитель погрузчика «DISD.SD200» тоже был трезвым, он заплатит штраф за остановку или стоянку транспортного средства на пешеходном переходе и ближе 5 м перед ним.

У водителя автомашины «Ниссан Кашкай» было установлено алкогольное опьянение (1, 369 мг/л). И помимо множества административных наказаний, его наверняка привлекут и к уголовной ответственности по ст.264.1 УК РФ.

Отмечается, что на месте ДТП выявлен недостаток транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – отсутствие дорожной разметки.