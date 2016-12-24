В Мордовии сотрудники Росгвардии проводят рейдовые мероприятия по соблюдению правил охоты

В Мордовии дан старт Году педагога и наставника
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
С 7 по 9 апреля в охотничьих угодьях на территории республики прошли 18 рейдов сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РМ и представителей природоохранных ведомств.
Рейды были направлены на обеспечение контроля за оборотом оружия и на предупреждение нарушений при ведении охоты. Как отмечается, в ходе мероприятий был проверен 41 охотник. К административной ответственности за нарушение установленных правил оборота оружия и охоты привлечено 9 владельцев охотничьих стволов.
Профилактические рейды на территории республики продолжатся.
Поделиться в соц. сетях:
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
Артём Здунов доложил Президенту России о запуске в Саранске производства активных фармацевтических субстанций