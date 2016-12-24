Бывший «кадровик» МЧС по РМ отправится на зону за взятку

По информации Прокуратуры республики, суд вынес приговор бывшему главному специалисту кадрового подразделения регионального МЧС. Мужчина обвинялся в получении взятки за содействие в трудоустройстве в свое ведомство.

По данным следствия, «входной билет» в МЧС стоил для соискателя 50 тысяч рублей. При получении денег «кадровик» был задержан сотрудниками УФСБ по РМ с поличным.

Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере трехкратной суммы взятки - 150 тысяч рублей. Также фигуранта на два года ограничили в праве занимать должности на государственной службе и лишили специального звания «старший лейтенант внутренней службы».