Лицеисты из Мордовии стали призерами Национальной технологической олимпиады

На базе Московского физико-технического института завершился заключительный этап Национальной технологической олимпиады по профилю «Технологическое мейкерство».

В финале Мордовию представляли трое учащихся Республиканского лицея для одаренных детей. Заключительный этап состоял из индивидуального предметного и командного инженерного туров. В первом участники индивидуально решали задачи олимпиадного характера по информатике и технологии. Во втором - командам предстояло работать с реальным оборудованием и многофункциональным ЧПУ-станком.

По функциональному техническому заданию было предложено создать расширения для колесной робототехнической платформы. Чтобы выполнить эту задачу, команда должна была построить полный цикл производства: разработка механики и принципиальной схемы, выбор вариантов изготовления платы и конструктива, выбор материалов, изготовление, сборка, программирование, документация.

По итогу состязаний десятиклассник Кирилл Артамонов и девятиклассник Антон Трошин стали призерами.

Напомним, что Антон Трошин уже известен своим интересным технологическим проектом. Он сконструировал принтер Брайля «Точка зрения» - этот аппарат призван облегчить жизнь тем, у кого есть проблемы со зрением.