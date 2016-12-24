Бывший оперативник уголовного розыска МВД по РМ ответит в суде за мошенничество

В Мордовии завершено расследование по уголовному делу бывшего старшего уполномоченного Управления уголовного розыска МВД по РМ. Мужчину обвиняют в мошенничестве - по мнению следствия, он решил поживиться за счет двух своих знакомых, с которых взял за «решение» вопроса по 100 тысяч рублей.

По информации Прокуратуры республики, осенью прошлого года к полицейскому обратились двое товарищей. В отношении одного из них проводилась проверка по заявлению о преступлении. Они просили оперативника посодействовать в благополучном исходе этой проверки.

Для старшего уполномоченного уголовного розыска было очевидно отсутствие оснований для уголовного преследования «просителя», но он решил погреть руки на этой ситуации. Он убедил знакомых, что с проверкой все очень серьезно, и для устранения проблемы надо заплатить его коллеге, кто и должен будет вынести отказной материал. С каждого за «правильный» результат разбирательства офицер запросил по 100 тысяч рублей.

Один транш полицейскому был перечислен на карту, а при получении вторых 100 тысяч опер был задержан с поличным сотрудниками УФСБ по РМ. Вскоре он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Как отмечается, вину в преступлении мужчина признал еще в ходе следствия.