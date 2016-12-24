В Мордовии выбрали посла гостеприимства

В 75 регионах России выбраны 110 официальных представителей главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Все они – профессионалы туристической отрасли. Лицом проекта в Мордовии стала руководитель отдела продаж гостиницы Mercure Saransk Дарья Хрулькова.

В ближайший год ей и другим послам гостеприимства предстоит развивать региональные туристические сообщества, взаимодействуя с государственными и бизнес-структурами, общественными организациями, содействовать развитию туристической привлекательности субъектов страны, привлекать к участию в кадровом конкурсе талантливых и увлеченных специалистов индустрии, вдохновлять и заряжать коллег развиваться в профессии.

Программа «Послы гостеприимства» стартовала в 2022 году: в 78 регионах России были выбраны 107 участников проекта. На протяжении года в атмосфере творчества, дружбы, поддержки и созидания они транслировали среди профессионального сообщества идеи и ценности конкурса «Мастера гостеприимства».

«Программа «Послы гостеприимства», которую в прошлом году запустил наш проект «Мастера гостеприимства», показала свою актуальность и значимость для индустрии: послам удалось создать в регионах страны профессиональные сообщества, привлечь к участию в конкурсе «Мастера гостеприимства» тысячи новых участников, презентовать проект и платформу «Россия – страна возможностей» на более чем 45 федеральных площадках. Послы гостеприимства стали людьми, на которых равняются коллеги, к которым прислушиваются эксперты отрасли. Хотел бы искренне поблагодарить каждого участника программы за активную работу и вклад в развитие индустрии», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Алексей Комиссаров также отметил, что в 2023 году свои силы в программе решили попробовать 402 человека. Пройдя конкурсные испытания, 110 талантливых, неравнодушных, горящих идеей развивать в стране индустрию гостеприимства человек объявлены послами гостеприимства. «Уверен, что участники нового набора программы будут созидать, удивлять, поддерживать и вдохновлять всех вокруг на путешествия по нашей прекрасной стране. Успехов послам гостеприимства 2023 года!» – пожелал новым участникам генеральный директор платформы.

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов подчеркнул, что целью программы в 2023 году станет формирование активного сообщества профессионалов индустрии гостеприимства и содействие развитию туристической привлекательности регионов России. Большое внимание в работе планируется уделить выстраиванию взаимодействия послов гостеприимства и органов власти, курирующих туризм в субъектах страны.

«Программа «Послы гостеприимства», в рамках всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – прекрасная возможность для профессионалов сферы гостеприимства проявить себя на федеральном уровне, применить накопленные знания и умения. Для республики стало большой честью в прошлом году принять полуфинал проекта в Саранске. Мы уверены, что выбранный посол от республики по-настоящему отразит в своем лице гостеприимство мордовского народа для всех жителей России и вдохновит отправиться в путешествие в Мордовию» – отметила заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Марина Жулина.

Республику Мордовия в программе «Послы гостеприимства» в 2023 году будет представлять гранд-финалист третьего сезона конкурса «Мастера гостеприимства» Дарья Хрулькова.

В индустрию гостеприимства Дарья пришла в 2015 году, будучи студентом направления «Гостиничное дело». За время учебы прошла международную стажировку в отеле Франции и устроилась в отель, построенный к Чемпионату мира 2018 – Mercure Saransk. За время работы в отеле девушка выросла до руководителя отдела продаж, внедряя новые проекты, стандарты сервиса и миссию гостеприимства в действие. В профессиональном багаже имеет дополнительный опыт преподавания профильных направлений гостиничного дела для студентов МГУ им. Н. П. Огарева.

«Послы гостеприимства – это уникальный проект конкурса «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей». Особая честь стать послом гостеприимства Республики Мордовия, края с широкой душой и радушием. Послы – это проводники в мир истинного гостеприимства, открытия новых граней туризма нашей необъятной страны. Миссия посла – вдохновлять и заряжать идеей путешествовать по России, создать сообщество единомышленников, влюбленных в туризм, свое дело, свой регион и свою страну. Для меня это возможность открыто и широко рассказать о конкурсе, популяризировать участие в нем среди активной молодежи, студентов и всех вовлеченных в туризм сообществ нашего региона. Сообщество – это всегда синергия взглядов, инициатив, новых идей, это возможность вместе сделать то, что одному не под силу. Увеличивая вовлеченность профессионалов в сферу гостеприимства, возможно популяризировать профессии в туризме, улучшить уровень жизни и счастья каждого человека. Близкие по духу люди и новые места открывают в нас энергию движения и жизни!» – отмечает посол гостеприимства Республики Мордовия Дарья Хрулькова.

Конкурс «Мастера гостеприимства» проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Партнерами конкурса «Мастера гостеприимства» выступают Федеральное агентство по делам молодежи, корпорация «Туризм.РФ», компания «Слетать.ру», инновационный центр «Сколково», АНО «Больше, чем путешествие», медиахолдинг для профессионалов турбизнеса «Profi.travel», брендинговое агентство ENDY, образовательный центр «Сириус», Российский союз туриндустрии, Русское географическое общество, Росзаповедцентр, Арт-кластер «Таврида», Фонд «Росконгресс», Госкорпорация «Роскосмос», Российский Союз Молодежи и другие.

Новости о проекте можно найти на официальном сайте конкурса https://welcomecup.rsv.ru, а также в социальных сетях проекта ВКонтакте (https://vk.com/welcomecupru) и телеграм-канале (https://t.me/welcomecup).