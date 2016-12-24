Мордовия присоединилась к пилотному проекту по созданию Национальной системы пространственных данных

Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков провел первое заседание Оперативного штаба по обеспечению организации информационного взаимодействия единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных» с информационными системами нашей республики. В заседании приняли участие представители публично-правовой компании «Роскадастр», главы муниципалитетов.

Отметим, с декабря прошлого года в России введена в опытную эксплуатацию платформа «Национальная система пространственных данных», которая позволит получать открытые сведения о земельных участках, повысить эффективность использования земель и объектов недвижимости.

В марте в число регионов-участников пилотного проекта вошла наша республика. В Мордовии проводится работа по обследованию информационных систем и картографических материалов для передачи в Национальную систему пространственных данных.

«Актуализация данных в информационных системах является приоритетом, так как мы должны обеспечить передачу в федеральную систему достоверной, полной и юридически значимой информации», – особо отметил премьер-министр.

Советник генерального директора Роскадастра Дмитрий Ферапонтов сказал, что в Мордовии ведется качественная работа по аудиту информационных систем, что свидетельствует о большой вовлеченности субъекта в проект.

В рамках реализации пилотного проекта муниципалитетами проводится работа по наполнению сведениями Единого государственного реестра недвижимости. Всего необходимо внести сведения о границах 1257 населенных пунктов, на сегодняшний день выполнение составляет 35%.

«Такими темпами нам будет непросто выполнить поручения, данные Президентом страны. Главам районов необходимо приложить максимум усилий для исправления сложившейся ситуации. Нам нужно четко понимать, что есть на территории, за которую мы отвечаем и как мы можем этим воспользоваться. В том числе, это возможность пополнения наших бюджетов и предоставления площадок инвесторам», – подчеркнул Дмитрий Поздняков.

Председатель регионального Правительства отметил, что работу по обеспечению организации информационного взаимодействия федеральной цифровой платформы с информационными системами Мордовии берет на личный контроль.