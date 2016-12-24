Дмитрий Поздняков ознакомился с работой Молодежного центра в столице Мордовии

7 апреля в Саранске Председатель регионального Правительства Дмитрий Поздняков вместе с руководителем Госкомитета РМ по делам молодежи Анастасией Гришневой посетил Мордовский республиканский молодежный центр.

Дмитрий Поздняков ознакомился с работой регионального штаба #МЫВМЕСТЕ, движения «Патриоты Мордовии», Центра карьеры, Проектного офиса в сфере молодежной политики, Регионального центра информационной безопасности и психологической помощи молодежи.

Молодежный центр активно участвует в образовательных форумах и грантовых конкурсах. В прошлом году молодежью республики привлечено более 100 миллионов рублей на реализацию социальных проектов.

«Спасибо вам за большую работу с молодежью, некоммерческими молодежными организациями, вы активно включаетесь в различные федеральные, региональные проекты, это очень здорово. Молодые люди сейчас гораздо глубже, гораздо интереснее. Хотелось бы, чтобы Молодежный центр выступал модератором, чтобы замечательные, добрые, глубокие идеи, которые есть у современной молодежи, реализовывались благодаря вам», – отметил Дмитрий Поздняков.

В этом году в рамках реализации программы комплексного развития молодежной политики в Мордовии «Регион для молодых» планируется проведение капитального ремонта здания Центра. Здесь появится большой зал, универсальное Арт-пространство, интерактивный коворкинг.

«Благодаря содействию Главы республики Артёма Здунова в Молодежном центре предстоят большие ремонтные работы. Площадки, территории, которые вы будете создавать – они очень комфортны. Считаю, что Молодежный центр должен стать точкой притяжения для молодежи, не только городской, но и проживающей в районах», – подчеркнул премьер-министр.

По итогам встречи принято решение о создании Совета работающей молодежи при Правительстве Мордовии.