Артём Здунов встретился с бойцами мордовского батальона в зоне СВО

Об этом Глава Мордовии сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях.

«В зоне СВО встретился с бойцами мордовского батальона. Меры безопасности здесь соблюдаются строго. Дисциплина мощнейшая, командиры ребят берегут, заботятся. Видел этих парней на сборных пунктах, на боевом слаживании, теперь на передовой. Сильно изменились, совсем другой взгляд на жизнь.

Мы привезли технику - пикап, коптеры, инструменты, новое оборудование. Убедился, что батальон обеспечен медикаментами и продовольствием. Условия боевые, настоящая мужская служба.

Концерты на передовой всегда были важны. Для ребят выступил артист Мордовии Вячеслав Зобков. Вручили награды нашим героям. За чаем поговорили с бойцами, все вопросы записал, уже решаем. К этой теме ещё вернусь.

Ребята видят поддержку всей республики. Знают, как их ждут дома. Храни вас Бог, мужики. Скорейшей нам Победы!»