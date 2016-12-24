Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями мордовского землячества в Крыму

Помнить свои корни, где бы ты ни был, - главное для каждого человека, для сохранения исторической памяти народа. Уроженцы Мордовии всегда отличались крепкими национальными связями, дружными отношениями с земляками. Так и в Крыму появилось мордовское землячество. С его участниками в Симферополе встретился Глава Мордовии Артём Здунов.

Каждый из мордовского землячества в разное время покинул родную республику, оказался в Крыму и влился в диаспору. Некоторые и вовсе стали участниками землячества не по национальности, а по духу. Сейчас каждый занимается разными направлениями, но держатся вместе, помогают и поддерживают не только друг друга, но и вновь прибывающих в Крым.

Артём Здунов сразу подчеркнул, что благодарен представителям мордовской диаспоры за связь, которую они помогают держать с участниками СВО: «Бойцы, прибывающие в отпуск в республику, единогласно говорят, что любые их просьбы вами выполняются практически мгновенно. Слава Богу, что у нас есть землячество в Крыму».

Представители мордовской диаспоры рассказали, чем и как живет местное сообщество, как налаживается взаимодействие с молодежью, как ведется работа по сохранению памяти о героических земляках.

Несколько важных инициатив прозвучало в ходе беседы. Так, заместитель председателя Совета министров Крыма Михаил Назаров, ранее возглавлявший Следственный комитет по РМ, предложил присвоить звание Героя РФ полковнику Павлу Максимовичу Ягунову – уроженцу мордовского села Чеберчино, погибшему при обороне Керчи в годы Великой Отечественной войны.

«Это не единичный пример – Крым связан с Мордовией и душой, и кровно. Здесь очень сильные традиции мордовского землячества, и с нашей стороны есть большое желание помогать», - подчеркнул Михаил Назаров.

Еще одно предложение касалось создания в Крыму постоянно действующей Ассоциации мордовского землячества. С 2007 года здесь действует мордовское общество, которое занимается сохранением национальной мордовской культуры, объединяет земляков, привлекает молодое поколение, помогая не терять связь с историческими корнями.

Руководитель Севастопольского мордовского национально-культурного общества «Ялгат» и уроженец атюрьевского села Кишалы Николай Балашов поблагодарил Главу Мордовии за организацию встречи и отметил важность работы по объединению земляков, призвал активизировать контакты в области культуры. Руководитель республики предложил рассмотреть возможность интеграции Крымского и Московского землячеств, как в культурном, так и в экономическом плане.

Министром культуры, спорта и туризма военно-гражданской администрации Запорожской области Радиком Исякаевым – бывшим депутатом Лямбирского района – была высказана инициатива о строительстве в Мелитополе часовни Феодора Ушакова. Прозвучала инициатива о создании на территории полуострова оздоровительного центра для жителей Мордовии, а также о помощи детям новых территорий с художественной литературой – для этого в Мордовии было предложено провести акцию «Подари книгу детям Донбасса».

Представители местного бизнес-сообщества отметили важность взаимодействия с предпринимателями Мордовии, выразив готовность реализовывать совместные проекты в Крыму.

«Работа с мордовской диаспорой Крыма, безусловно, важна, и она продолжится. Уроженцы Мордовии должны знать, что они всегда получат здесь поддержку и помощь, - сказал Артём Здунов. - Люди, когда-то уехавшие из республики, должны оставаться душой и сердцем с родной Мордовией».

Участники встречи поблагодарили Главу Мордовии за внимание к национальным вопросам. Артём Здунов заверил, что такое общение не будет прерываться, напротив – встречаться с представителями диаспоры в Крыму будут и руководители ведомств республики. Кроме того, особое внимание как со стороны органов власти региона, так и со стороны землячества будет уделяться участникам спецоперации.