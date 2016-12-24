7 апреля в Cаранске состоялась пресс-конференция, посвященная организации мероприятий в пожароопасный период. Напомним, Приказом Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ с 3 апреля в Мордовии объявлен пожароопасный сезон. В этом году он начался на две недели раньше, чем в 2022 году.



Как отметил начальник Главного управления МЧС России по РМ Сергей Репин, на сегодняшний день в республике с начала года зарегистрирован 341 пожар, на которых погибло 19 человек и травмировано 8 граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост количества пожаров на 20%.



«Как правило, с наступлением весенне-летнего сезона жители начинают активно сжигать сухую траву и мусор. Соответственно, увеличилось количество пожаров, связанных с этой причиной. За последние несколько дней произошло уже 92 таких случая, в четырех из них огонь перешел на строения, уничтожено 2 легковых автомобиля. Наибольшее количество пожаров от пала сухой травы зарегистрировано в Чамзинском, Ковылкинском, Бельшеберезниковском и Рузаевском районах», - сообщил Сергей Репин.



На пресс-конференции спикеры напомнили, что несоблюдение правил пожарной безопасности влечет административную и уголовную ответственности.



«Летом прошлого года вступил в силу закон об увеличении штрафов за нарушение этих правил. Теперь для граждан максимальный размер штрафа составляет 20 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - 800 тысяч рублей. Если причинен вред здоровью, жизни или имуществу, то виновным грозит уголовная ответственность, которая предусматривает лишение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок», - уточнил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РМ - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Болталин.



Он также добавил, что на территории Мордовии в ближайшее время будет введен особый противопожарный режим, во время которого категорически запрещается разведение костров, сжигание мусора и сухой травы. Соответствующий проект постановления сейчас находится на рассмотрении в Правительстве РМ.



На сегодняшний день силы и средства к выполнению задач по тушению пожаров готовы. В состав территориального пожарно-спасательного гарнизона Мордовии входят 153 подразделения общей численностью 2 тыс. человек. На их вооружении находится 386 единиц техники. Кроме того, в республике дислоцируется 2 пожарных поезда 2-й категории.

«Работа с муниципалитетами проводится в том режиме, который отработан в августе прошлого года. Для обеспечения пожарной безопасности была осуществлена опашка вокруг населенных пунктов на границе с лесными и степными участками. Особое внимание уделено уборке территорий от мусора. Приведена в готовность вся возможная техника. Проводятся профилактические рейды и инструктаж населения. Отмечу, что большая часть жителей нашей республики - люди с особой гражданской ответственностью, но есть те, кто в силу разных причин поступают безответственно. Поэтому на чеку должен быть каждый. Нужно уважать и беречь себя, своих близких, собственное имущество, соседей и регион в целом, чтобы не допускать плачевных ситуаций и непоправимых последствий», - отметил председатель Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РМ Андрей Наумов.



Начальник Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Хлевина добавила, что в ближайшие дни в Мордовии сохранится погода без осадков, поэтому нужно проявлять особую бдительность и осторожность.